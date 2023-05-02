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Киселев Василий Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Василий
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5933. КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 25 л., Кадниковск. у., Корбанск. в., д. Б.-Ивановской. Вологодск. Губсуд, Ст. 143, лиш. св. 2 г., Исп. 9 окт. 923.

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