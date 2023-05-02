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Кондратьев Павел Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Павел
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6371. КОНДРАТЬЕВ ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВИЧ, 44 л., Тверск. г., Бежецк. у. и в., д. Захаровой, Н. С. 2 уч. Бежецк. у., Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 27 июля 923.

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