Цветков Александр Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цветков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11598. ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Ржевск. у. и в., д. Спасо-Митьково. Н. С. 1 р. г. Ржева. Ст. 182, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 27/І—26.
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