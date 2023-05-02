Умашев Умар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Умашев
- Имя
- Умар
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140318. УМАШЕВЪ, УМАРЪ. К. Хасавъ-Юртов. окр., 2 уч., с. Аксая, 28 л.; — Грознен. С. М. С. 26 Авг. 909, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. Хасавъ-Юртов. Горск. Словесн. С. отъ 15 Апр. 909 г. (171 и 172 М. тюр. 6 м.), тюр. 7 м. Исп. 3 Окт. 909.
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