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Умашев Умар

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Умашев
Имя
Умар
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140318. УМАШЕВЪ, УМАРЪ. К. Хасавъ-Юртов. окр., 2 уч., с. Аксая, 28 л.; — Грознен. С. М. С. 26 Авг. 909, 169 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. Хасавъ-Юртов. Горск. Словесн. С. отъ 15 Апр. 909 г. (171 и 172 М. тюр. 6 м.), тюр. 7 м. Исп. 3 Окт. 909.

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