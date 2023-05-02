Гуревич Песя Вульфовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуревич
- Имя
- Песя
- Отчество
- Вульфовна
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3588. ГУРЕВИЧ, ПЕСЯ ВУЛЬФОВНА, 50 л., г. Гомеля. В. Т. Западн. фр. при 7 кав. див. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 дек. 923.
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