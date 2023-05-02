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Гуревич Песя Вульфовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуревич
Имя
Песя
Отчество
Вульфовна
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3588. ГУРЕВИЧ, ПЕСЯ ВУЛЬФОВНА, 50 л., г. Гомеля. В. Т. Западн. фр. при 7 кав. див. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 дек. 923.

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