Селезнева Евдокия Кирилловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селезнева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Кирилловна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10417. СЕЛЕЗНЕВА ЕВДОКИЯ КИРИЛЛОВНА, 32 л., Череповецк у., Ольховск. в., д. Потино. Н. С. 1 уч. Череповецк. у. Ст. 180, лиш, св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ѴІІІ — 24.
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