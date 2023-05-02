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Фурман Янкель Аронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурман
Имя
Янкель
Отчество
Аронов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
Источник
Скан
Оригинальная запись
140670. ФУРМАНЪ, ЯНКЕЛЬ АРОНОВЪ. Мщ. в. и м. Макарова, Кіевск. у., 15 л., рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 16 уч. Кіевск. окр. 28 Сент. 909, 6 и 169 М., колон. для малолѣтн. до 18 л. Исп. 14 Окт. 909.

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