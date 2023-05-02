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Закащиксв Сергей Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Закащиксв
Имя
Сергей
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4817. ЗАКАЩИКСВ СЕРГЕЙ ОСИПОВИЧ, 27 л., г. Нижне-Тагила. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 106, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 авг. 923.

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