Лаптев Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Кузьма Григорьевич

Лаптев Кузьма Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаптев
Имя
Кузьма
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6157. ЛАПТЕВ КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ, 36 л., Яранск. у., Пижанск. в., д. Щетининской. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/ІХ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close