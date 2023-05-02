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Корниенко Михаил Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корниенко
Имя
Михаил
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6550. КОРНИЕНКО МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 23 л., Аткарск. у., Ш.-Устунк. в., с. Ахтубы, Н. С. 2 уч. Аткарск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 4 м, Исп. 28 июня 923.

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