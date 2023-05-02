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Мясников Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мясников
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
4949. Мясников Иван Николаевич,33 л. Гр. Череповецк, у., Угольск. в., с. Потеряево; —Н. С. 4 уч. Череповецк, у. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 1 сент. 919.

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