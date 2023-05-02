Красавцева Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасавцева Мария Дмитриевна

Красавцева Мария Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красавцева
Имя
Мария
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6954. КРАСАВЦЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 31 г., Орловск. г., Орловск. Губсуд, Ст. 114а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 7 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.