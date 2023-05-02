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Федорец Даниил Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорец
Имя
Даниил
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12483. ФЕДОРЕЦ ДАНИИЛ ЕФИМОВИЧ, 23 л., Полтавск. г., Роменск. окр., с. Москалевки. Н. С. 1 уч. Славянск. отд. б. Кубанск. обл. Ст. 180, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ХІІ—24.

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