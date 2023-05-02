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Кабанов Иван Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кабанов
Имя
Иван
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4057. КАБАНОВ ИВАН ФЕДОТОВИЧ, 37 л., Мценск. у., Михайловск. в., с. Золотарево. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 105, 116, 187, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 6/ХІІ—23. 

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