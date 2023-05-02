Никифоров Федор Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5111. Никифоров Федор Егорович, 43 л;—Астраханск. Ревтриб. Контр-революц., лиш. св. 1 г., с лиш. пр., по амнист. 5 нояб. 919 г. от нак. освоб. Исп. 29 дек. 919.
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