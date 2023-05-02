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Крайнов Никифор Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крайнов
Имя
Никифор
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6942. КРАЙНОВ НИКИФОР ДМИТРИЕВИЧ, 21 г., Свияжск. к., Юматовск. в., с. Бурнашева, Н. С. 3 уч. Свияжск. к., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г., Исп. 26 дек. 923.

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