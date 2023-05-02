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Чепурнов Егор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепурнов
Имя
Егор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13263. Чепурнов Егор Иванович, 24 л., Саратовск. г., Петровск. у., с. Гремячки. Главсуд Нем. Поволжья АССР. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7 мая 926.

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