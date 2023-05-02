Скловский Абрам-Янкель Бениаминов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скловский
- Имя
- Абрам-Янкель
- Отчество
- Бениаминов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35485. СКЛОВСКІЙ, АБРАМЪ-ЯНКЕЛЬ Беніаминовъ. Мщ. г. Полтавы, 32 л.; — Г. С. 1 уч. г. Кременчуга (въ 10 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 11 Апр. 905. | 902 91225 170 М. | 99 77241 169 М. | 901 99779 169 М. | 95 47354 169 М. | 901 50942 169 М. | 94 43051 1655 У. | 901 28023 169 М. | 93 23155 172 М. | 900 50942 169 М.
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