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Тетюк Иван Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тетюк
Имя
Иван
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139884. ТЕТЮКЪ, ИВАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Овручск. у., Христиновск. в., д. Лоташей, 38 л.; — Овручск. С. М. С. 29 Окт. 909, 170, 170¹ и 171 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Окт. 909.

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