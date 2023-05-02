Тетюк Иван Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тетюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139884. ТЕТЮКЪ, ИВАНЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Овручск. у., Христиновск. в., д. Лоташей, 38 л.; — Овручск. С. М. С. 29 Окт. 909, 170, 170¹ и 171 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Окт. 909.
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