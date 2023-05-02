Галкин Абрам Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкин
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14016. ГАЛКИН, АБРАМ ФЕДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Котельническ. у., Игумновск. в., д. Галкина; — С. 17 стр. зап. п-ка. Мошеннич., лиш. св. 1 г., с зач. 6 м. и 10 д. пр. з. Исп. 14 июля 920.
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