Николаева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Александра Николаевна

Николаева Александра Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаева
Имя
Александра
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
17624. НИКОЛАЕВА, АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, 21 г. Гр. Тверск. у., Первитинск. в., д. Крамино; — Н. С. Смольнинск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража. лиш. св. 1 г. Исп. 22 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close