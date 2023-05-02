Муханов Андрей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муханов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4922. Муханов Андрей Афанасьевич, 22 л. Гр. Влатомск. у., в. и с. Гридина;—Ярославск. Ревтриб. Превыш. власти, лиш. св. 5 л. Исп. 13 нюня 919.
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