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Муханов Андрей Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муханов
Имя
Андрей
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
13 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4922. Муханов Андрей Афанасьевич, 22 л. Гр. Влатомск. у., в. и с. Гридина;—Ярославск. Ревтриб. Превыш. власти, лиш. св. 5 л. Исп. 13 нюня 919.

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