Басаликова Татьяна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басаликова
- Имя
- Татьяна
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129907. басаликова, Татьяна (внѣбр.) (она же Баселикова). К. Полтав. у., Байракск. в., д. Павловки, 30 л., рд. т. же у. и в., въ д. Колонкѣ; — Полтав. О. С. 4 Сент. 909, 134 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 30 Сент. 909. | 908 138679 170¹ М. | 906 60599 169 М. | 907 54711 172 М.
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