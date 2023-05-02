Перейко Юрий Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перейко
- Имя
- Юрий
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7541. ПЕРЕЙКО ЮРИЙ ОСИПОВИЧ, 19 л., Рд. в Ковенск. г., Вилькомирск у., Жминдетск. в., д. Жмунтки. Н. С. 6 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г Исп. 21 февр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.