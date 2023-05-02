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Крючкова Василисса Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крючкова
Имя
Василисса
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 135
Источник
Скан
Оригинальная запись
25527. КРЮЧКОВА, ВАСИЛИССА АНТОНОВНА, 69 л. Гр. Волоколамск. у., Серединск. в., с. Симоновки; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Расхищение, пр. р. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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