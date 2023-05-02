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Кобынев Петр Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобынев
Имя
Петр
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6109. КОБЫНЕВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л., Козловск. у., Челновск. в., с. Дмитриевского, Томбовск. Губсуд, Ст. 60, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 31 марта 923.

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