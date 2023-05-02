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Зыков Павел Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зыков
Имя
Павел
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46942. ЗЫКОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢЕВЪ (онъ же Лужковъ). К. Горбатов. у., в. и с. Сосновскаго, 30 л.; — Нижегород. О. С., 134, 152, 1606 и 3 ч.1610 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Іюня 905.

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