Зыков Павел Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зыков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46942. ЗЫКОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢЕВЪ (онъ же Лужковъ). К. Горбатов. у., в. и с. Сосновскаго, 30 л.; — Нижегород. О. С., 134, 152, 1606 и 3 ч.1610 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Іюня 905.
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