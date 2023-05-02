Савинков Павел Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савинков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8594. САВИНКОВ ПАВЕЛ ЛУКЬЯНОВИЧ, 45 л., Томск. у., Н.-Кусковск. в., д. Ксеньевки. Н. С. 2 уч. Томск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. 8 м. Исп. 24 июля 923.
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