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Злобин Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злобин
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
20 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4970. ЗЛОБИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л., г. Ив.-Вознесенска. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 20 февраля 923.

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