Внуков-Басов Трофим Доримедонтович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Внуков-Басов
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Доримедонтович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13856. ВНУКОВ-БАСОВ, ТРОФИМ ДОРИМЕДОНТОВИЧ, 23 л. Гр. Болховск. у., Злынск. в., Бенедюковск. хутора; — Н. С. 8 уч. Болховск. окр. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 15 д. пр. з. Исп. 13 июля 920.
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