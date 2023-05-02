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Внуков-Басов Трофим Доримедонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Внуков-Басов
Имя
Трофим
Отчество
Доримедонтович
Дата исполнения приговора
13 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
13856. ВНУКОВ-БАСОВ, ТРОФИМ ДОРИМЕДОНТОВИЧ, 23 л. Гр. Болховск. у., Злынск. в., Бенедюковск. хутора; — Н. С. 8 уч. Болховск. окр. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 15 д. пр. з. Исп. 13 июля 920.

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