Головщин Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головщин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1972. ГОЛОВЩИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 41 г., Бирск, к., Мишкинск. в., д. Ново-Мокрушиной. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 142, лпш. св. 4 г. 10 м. 19 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 14/І—24.
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