Шумилов Гурьян Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумилов
- Имя
- Гурьян
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 381
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13210. ШУМИЛОВ ГУРЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., Ядринск. у., Балдаевск. в., д. Сареево. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 19/ІІ—26.
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