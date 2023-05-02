Бобров Яков Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45282. БОБРОВЪ, ЯКОВЪ ФЕДОРОВЪ. К. Уфимск. у., в. и д. Шарыповой, 46 л.; — Г. С. г. Бирска (въ 4 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 19 Мая 905. | 904 64816 169 М. | 95 28752 170 М. | 96 624 169 М.
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