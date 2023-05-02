Яковлев Федор Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13899. Яковлев Федор Евгеньевич, 21 г., Ленинградск. г., Лужск. у., Бутковск. в., д. Почап. Н. С. 6 уч. Лужск. у. Ст. ст. 16, 153, 176, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 19 окт. 926.
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