Тууль Карл Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тууль
- Имя
- Карл
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29694. ТУУЛЬ, КАРЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л. Гр. Татарск. у., Верхне-Манзасск. в., д. Николаевки; — Н. С. 5 уч. Татарск. у. Самогон., пр. р. 5 л., лиш. пр. 18 л., с конф. ч. имущ. Исп. 28 июня 920.
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