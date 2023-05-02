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Пономарев Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7874. ПОНОМАРЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 34 л., Гебровск. у., Верхне-Тонденск. в. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. ≪ж≫, лиш. св. 3 г. Исп. 27 ноября 923

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