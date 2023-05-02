Шукевич Доминик Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шукевич
- Имя
- Доминик
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156288. ШУКЕВИЧЪ, ДОМИНИКЪ ПЕТровъ. МЩ. м. Биржи, Поневѣжск. у., 31 г.; — Мит.-Бауск. С. М. С. 22 Сент. 909, 14¹, 169, 2, 5 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 137348, М. С. 5 уч. Мит.-Бауск. окр. отъ 3 Авг. 509 г. (169 и 170¹ М. — тюр. 6 м.), тюр. 1 г. Исп. 9 Окт. 909. | 904 103784 169 М.
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