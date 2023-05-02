Леготин Киприан Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леготин
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8007. ЛЕГОТИН КИПРИАН ОСИПОВИЧ, 78 л., Шадринск. у., Песчанск в., д. Заозерной. Н. С. 4 уч. Шадринск. у. Самосуд, лиш. св. 3 г. Исп. 8 февр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.