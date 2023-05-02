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Охримчук Михей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Охримчук
Имя
Михей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
34327. ОХРИМЧУКЪ, МИХЕЙ СЕМЕНОВЪ (Захаровъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Ровен. у., Немовичск. в., с. Сарновъ, 60 л.; — М. С. 5 уч. Ровен. окр. (во 2 р.), 170 М., тюр. 5 м. Исп. 4 Апр. 905. | 92 116801 1642 У.

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