Скороходова-Степняк Ольга Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скороходова-Степняк
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28825. СКОРОХОДОВА-СТЕПНЯК, ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 23 л. Гр. Вышневолоцк. у., Дорск. в., д. Заречье; — Н. С. Кузнецк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 8 м. и 8 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 8 дек. 920.
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