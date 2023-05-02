Шаломов Степан Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаломов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11881. ШАЛОМОВ, СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л. Гр. Минусинск. у., Комск. в., д. Медведевой; — Н. С. 23 уч. Енисейск. окр. Винокур., лиш. пр. Исп. 17 июня 920.
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