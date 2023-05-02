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Шаломов Степан Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаломов
Имя
Степан
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
11881. ШАЛОМОВ, СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, 50 л. Гр. Минусинск. у., Комск. в., д. Медведевой; — Н. С. 23 уч. Енисейск. окр. Винокур., лиш. пр. Исп. 17 июня 920.

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