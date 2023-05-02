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Лобанов Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8145. ЛОБАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Клинск. у., Троицк. в., с. Подсолнечное. Московск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 апр. 923.

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