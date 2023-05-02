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Макарова Мария Иосифовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макарова
Имя
Мария
Отчество
Иосифовна
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8539. МАКАРОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА, 48 л., Лаишевск. у., Бетьковск. в., с. Б.-Осиновки. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 142, 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 11 июля 923.

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