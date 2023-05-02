Ковалев Георгий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6077. КОВАЛЕВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 33 л., Красноярск. у., Погорельск. в., с. Устюг, Енисейск. Губсуд, Ст. ст. 142, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.