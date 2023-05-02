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Ковалев Георгий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Георгий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6077. КОВАЛЕВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 33 л., Красноярск. у., Погорельск. в., с. Устюг, Енисейск. Губсуд, Ст. ст. 142, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 ноября 923.

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