Кривошеин Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривошеин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7063. КРИВОШЕИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Вятск. у., Загарск. в. и с. Вятск. Губсуд. Ст. 85 ч. 3, лиш. св. 2 г. 8 м. 11 д. и пор. пр. 3 г. Исп. в июне 923.
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