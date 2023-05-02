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Обгольц Амалия Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обгольц
Имя
Амалия
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
17740. ОБГОЛЬЦ, АМАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, 25 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Любенталь; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Восстание, пр. р. 1 г. Исп. 16 окт. 920.

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