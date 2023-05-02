Муртазина Маряши Севастьянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муртазина
- Имя
- Маряши
- Отчество
- Севастьянова
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4904. Муртазина Маряши Севастьянова , 17 л. Гр. Саранск, у., Тизятск. в., д. Мельцашимо; — Н. С. 3 уч. Саранск, у. Кража, лиш. св. 6 м., по амнист. от нак. освоб.
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