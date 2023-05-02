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Березин Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березин
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
11 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130021. БЕРЕЗИНЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Угличск. у., Сигорск. в., с. Иванова, 32 л.; — Кашинск. О. С., 133, 134, 135 и 2 п. 1 ч. 1647 У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 906 г. № 53837, арест. отд. 4½ г. Исп. 11 Іюля 909, счит. ср. съ Апр. 906. | 900 37985 1647 У. | 99 32406 170¹ М.

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