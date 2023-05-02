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Зыков Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зыков
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46941. ЗЫКОВЪ, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ (онъ же Зыкинъ). Мщ. изъ сс.-поселен. г. Каинска, 32 л., рд. въ г. Скопинѣ; — Омск. О. С. (въ 7 р.), 114, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Апр. 905. | 96 87017 1655 У. | 92 47963 169 М. | 95 91750 1655 У. | 91 120642 169 М. | 93 42830 169 М. | 91 92417 169 М.

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