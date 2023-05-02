Максимова Ираида Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимова
- Имя
- Ираида
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8587. МАКСИМОВА ИРАИДА АНДРЕЕВНА, 45 л., Тобольск. г., мест. Пламени. Особ. камер. Н. С. по дел. о самогоне б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 3 г. исп. 14 июля 923.
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